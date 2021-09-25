Все більше європейців втрачають надію придбати коли-небудь власне житло.
Дивися повний текст Все більше європейців відмовляються від покупки власного житла.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 17:41
Все більше європейців відмовляються від покупки власного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Все більше європейців відмовляються від покупки власного житла.
Додано: Суб 09 жов, 2021 18:07
Re: Все більше європейців відмовляються від покупки власного
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Додано: Пон 11 жов, 2021 01:00
На квадратном метре в квартире овощей и фруктов не вырастишь.... это хрень какая то когда земля в сотни раз дешевле куска бетона и стали
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