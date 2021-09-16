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Хто має право на надбавку
до пенсії на догляд

Хто має право на надбавку до пенсії на догляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:55

Хто має право на надбавку до пенсії на догляд

Пропонуємо до обговорення:
Розмір надбавки на догляд становить 50 гривень.

Дивися повний текст Хто має право на надбавку до пенсії на догляд.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 18:55

надвабка 50 грн.? її адміністрування та піар вийшов значно дорожчим... гуру ефективного менеджменту, курва...
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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