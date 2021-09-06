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Київ позбудеться нелегально
захоплених паркомісць -...

Київ позбудеться нелегально захоплених паркомісць -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 01:23

Київ позбудеться нелегально захоплених паркомісць -...

Пропонуємо до обговорення:
З наступного тижня міська влада починає очищення міста від конусів, фішок та інших нелегальних засобів, якими позначають самовільно захоплені паркомісця.

Дивися повний текст Київ позбудеться нелегально захоплених паркомісць - місце можна буде передплатити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 01:23

Дай бог, если оно так будет.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 01:59

Наоборот, это чаще ставится, чтоб не парковались где попало и не загромождали места, где подвозят товар, увозят мусор и т.д.
hxbbgaf
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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