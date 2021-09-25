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Заробітчани знайшли
заміну Польщі

Заробітчани знайшли заміну Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:08

Заробітчани знайшли заміну Польщі

Пропонуємо до обговорення:
І хоч отримати дозвіл на роботу в цій країні куди складніше, середня зарплата там в кілька разів вище.

Дивися повний текст Заробітчани знайшли заміну Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:03

Тому що легалізація - не означає безхмарне майбутнє. Тобі потрібна іпотека, витрати на переїзд сім'ї. І виходить що ніби нічого і не змінилось. Грошей не вистачає. Просто в людей довкола кращі автомобілі. А люди хочуть заробити на різниці зп з Україною. Не думаю, що там зп в декілька разів вища за польську, але проти українських витрат - це рай, особливо якщо сім'я тут живе і не думає переїздити.
fin81
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:18

Средняя зарплата по стране и средняя зарплата гастарбайтера, это две большие разницы
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 05:37

Де це редакція такі цифри бере? 131 тис грн???!!! Ви серйозно? А ви добре на євро перевели?
alessio341
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