Ринок праці в Україні переживає сплеск попиту на робочі руки в будівельній сфері.
Дивися повний текст Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:07
Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити.
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:07
От і маємо, що забудовник вже не може собі дозволити наймати робітників прозапас. І перекидає бригади штукатурів на інший об'єкт тільки коли ті завершать попередній (а там бувають затримки). І маємо ефект доміно.
Додано: Нед 10 жов, 2021 14:33
Re: Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові плат
Надо чтобы заробитчане вернулись.
Додано: Нед 10 жов, 2021 18:32
З такими інженерами -будівельниками , які зараз випускають університети , скоро ми будемо тільки сараї будувати. Знань майже немає. Курсові купляються за гроші, практика відмічається за гроші і батьки тоді кажуть як важко вчити дітей в університеті.
Додано: Пон 11 жов, 2021 06:19
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