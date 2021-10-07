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Кадровий голод в будівництві:
кому і скільки готові платити

Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:07

Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити

Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці в Україні переживає сплеск попиту на робочі руки в будівельній сфері.

Дивися повний текст Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові платити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:07

От і маємо, що забудовник вже не може собі дозволити наймати робітників прозапас. І перекидає бригади штукатурів на інший об'єкт тільки коли ті завершать попередній (а там бувають затримки). І маємо ефект доміно.
fin81
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 14:33

Re: Кадровий голод в будівництві: кому і скільки готові плат

Надо чтобы заробитчане вернулись.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 18:32

З такими інженерами -будівельниками , які зараз випускають університети , скоро ми будемо тільки сараї будувати. Знань майже немає. Курсові купляються за гроші, практика відмічається за гроші і батьки тоді кажуть як важко вчити дітей в університеті.
montagka
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 06:19

  Investor_K написав:Надо чтобы заробитчане вернулись.


На стройке, в Польше, подсобник без опыта имеет 17-18 злотых, специалист от 20 и далее. На 6500-20000 возвращаться? Плюс опять же комфортное жилье и машина с работодателя.
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