Для власників старих авто можуть запровадити новий податок

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Додано: Пон 11 жов, 2021 13:10
RomanTik
я могу вам подкинуть несколько адресов брошенных авто по киеву и области (как на евробляхах так и отечественного производства типа славуты или таврии), забирайте то что от них осталось
Додано: Пон 11 жов, 2021 16:51
Этот писака нанес больше вреда своим дыханием чем вся ржавчина утилизации.
Додано: Пон 11 жов, 2021 20:15
То, что вы видели наверняка имеет хозяина - оптимиста, не теряющего надежду на воскрешение своего автохлама. Все столбы увешаны объявлениями, типа, купим металл, сами порежем и вывезем. Цыгане беспрерывно кружат в своих авто по улицам с матюгальниками, скупают аккумуляторы и радиаторы. Отработкой умельцы топят масляные печки в гаражах и автомастерских. От хозяина автохлама требуется только позвонить и получить деньги.
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