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В Україні зросла
кількість вакансій

В Україні зросла кількість вакансій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:04

В Україні зросла кількість вакансій

Пропонуємо до обговорення:
За останній рік кількість вакансій в Україні зросла на 108%. Про це свідчать дані ринку.

Дивися повний текст В Україні зросла кількість вакансій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 16:04

ну вот, и средняя зарплата 37 000 или сколько там недавно насчитали? что еще нужно для счастья?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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