У серпні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн.
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли Україна остаточно відмовиться від паперових документів.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 17:16
У Мінцифри розповіли, коли Україна остаточно відмовиться...
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Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли Україна остаточно відмовиться від паперових документів.
Додано: Нед 10 жов, 2021 17:16
Расскажите это нашим военкоматам, они посмеються. 11 документов нужно собрать, отстоять кучу очередей для того чтоб получить временное удостоверение! Маразм! Десятилетия пройдут, а в этой богом забытой конторе ничео не поменяется!
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