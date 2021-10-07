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У Мінцифри розповіли, коли
Україна остаточно відмовиться...

У Мінцифри розповіли, коли Україна остаточно відмовиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:16

У Мінцифри розповіли, коли Україна остаточно відмовиться...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн.

Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли Україна остаточно відмовиться від паперових документів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 17:16

Расскажите это нашим военкоматам, они посмеються. 11 документов нужно собрать, отстоять кучу очередей для того чтоб получить временное удостоверение! Маразм! Десятилетия пройдут, а в этой богом забытой конторе ничео не поменяется!
andrey2019dk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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