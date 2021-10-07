Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація за результатами зустрічі з першим заступником голови КМДА Олексієм Кулеба.
Дивися повний текст Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у разі нового локдауна у Києві.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 07:50
Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у...
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Дивися повний текст Стали відомі деталі роботи громадського транспорту у разі нового локдауна у Києві.
Додано: Пон 11 жов, 2021 07:50
Если вакцинированные люди не будут иметь возможности пользоваться общественным транспортом то темпы вакцинации врядли будут расти
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:35
В эпоху доступности вакцин вводить локдауны - еще большее преступление, чем ранее. Они не имеют права на существование ни при каких обстоятельствах!
Додано: Пон 11 жов, 2021 10:05
В епоху наявності безкоштовних вакцин злочин це відмова вакцинуватися, якщо немає протипоказань. Тому в Україні єдиний вихід це локдаун
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