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За ще один рік пандемії
найбагатші люди США стали ще...

За ще один рік пандемії найбагатші люди США стали ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:19

За ще один рік пандемії найбагатші люди США стали ще...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Forbes.

Дивися повний текст За ще один рік пандемії найбагатші люди США стали ще багатшими.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:20

Кто бы сомневался и не только в США.
sena_2008atp
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