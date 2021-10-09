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Кабмін хоче встановити
правила для оголошень про...

Кабмін хоче встановити правила для оголошень про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:18

Кабмін хоче встановити правила для оголошень про...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект №6134.

Дивися повний текст Кабмін хоче встановити правила для оголошень про розпродажі і знижки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 16:18

Встигнуть до новорічних розпродажів 2022?)
fin81
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 06:51

це начебто дуже добре.... зменшить навантаження на продавців, бо зранку перед відкриттям в день "знижки 20% на все" бігали перевішували цінники на +25% )))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:06

Re: Кабмін хоче встановити правила для оголошень про...

Цікава ідея.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 07:30

Теперь акции переименуют в - Интересное Предложение
p_a_l
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