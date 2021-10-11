Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах на...

Смешно с 23%. Если бы хоть 24млрд. было в хранилищах - было бы спокойней.
Интересно как они их собираются наполнять их после зимы ?!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 жов, 2021 16:47
Смешно с 23%. Если бы хоть 24млрд. было в хранилищах - было бы спокойней.
Интересно как они их собираются наполнять их после зимы ?!
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