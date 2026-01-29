Banderlog написав:............. А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.
......... вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...
У нас таких мало? Не буду указывать пальцем. И мало таких, кого не вытянули? Просто потому, что не смогли.
й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.
А чего вдруг безкоштовно? Ну, вероятно, для мобилизованных не будет таких единовременных выплат, а будут только зарплаты, как у нас. Но это не безкоштовно. Как и у нас.
й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.
У нас тоже проще пойти на Конча-Заспу, но не идут. Почему вы ожидаете, что там будет иначе?
During the 2020 Nagorno-Karabakh war, visually confirmed data by conflict monitors indicates that Armenia lost 255 tanks, of which 146 were destroyed and 103 were captured by Azerbaijani forces. Many of these were Soviet-era, Russian-manufactured T-72 variants.A breakdown of the verified Armenian tank losses recorded by open-source intelligence is as follows:
Destroyed: 146Damaged: Captured: 103
Many of the destroyed tanks were knocked out by Turkish-made Bayraktar TB2 drones and Israeli-made loitering munitions (kamikaze drones)
большинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе
Не знаю, где вы берёте данные. Но вот что пишет укр Вики:
За оцінками оглядача Oryx, за час бойових дій з Bayraktar TB2 азербайджанським військовим вдалось вивести з ладу[47]: 119 одиниць бронетехніки (з них 90 — різні модифікації Т-72); 132 гармат або гаубиць; 61 одиницю реактивної артилерії (БМ-21 «Град»);
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2 Хорошие результаты, но заметно отличаются от ваших цифр. При том, что аккуратно написано: "За оцінками". При этом я не знаю состояние армянской армейской ПВО. И, кстати, 6 Байрактаров были закуплены Украиной в 2018, а "На початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20-и «Байрактарів», готових виконувати бойові завдання", т.е бОльшая часть была закуплена уже при Зе. Подготовка специалистов была начата на 3-месячных курсах только "У вересні 2019 року". Хотя "Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'ють російська ППО". Однако "Проте практика показала навпаки високу ефективність і стійкість «Байрактарів», що пояснюється їхніми цілями: колони техніки, розташовані на відкритій місцевості". Дроны 2020 были ещё не особо пригодны к массовому применению. Их первоначальный успех объясняется новизной и необычностью/непривычностью для армий. Хорошо помню эйфорию 2020 по поводу Байрактаров. Вплоть до того, что в их честь называли детей. И тогда, вроде, договаривались с Байрактаром о создании завода по их производству в Украине. Но достаточно быстро они сошли со сцены и их перестали даже упоминать. Вы не задумывались, почему?
И не надо такие длинные цитаты, не относящиеся к вопросу. И не надо рассказывать о "непринципиальных неточностях". За такие "неточности", меня бы здесь с дерьмом смешали.
По ходу написания перекуривал на балконе. Имел "удовольствие" наблюдать несколько вспышек. Но далеко, звука не было слышно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 00:41, всього редагувалось 2 разів.
Тим часом уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи петицію ще на етапі збору підписів, нагадала, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці.
При цьому заборона такого розповсюдження, за її словами, буде порушувати Конституцію України.
BeneFuckTor написав:Да коли вже. Ну їх ті 3тис фламінго ну хочаб балістичних 5 на місяць. Ну колииии. То в них все задубльовано, але були прильоти, то в них у європейських країнах конкуренти не дають, то їм льотні характеристики не давали, то дощ пішов.
Трампа послали всі, і його друга володимира сьогодні підібали нехило, а воно раниме, то немає іншого шляху... ПС: ви вже директор підприємства? Чи свій бізнес відкрили на чужині? Ні? ) дощ у Польші теж мішає )
а трамп шо? ))) подзвонив зеленському з пропозицією обміняти українські дрони на петріоти?
Які дрони? Наші чергові геймченджі мідлстрайки Хорнет? Вони і так американські, причому повністю, а не як наші на 99% з китайських комплектуючих.
Schmit написав:Які дрони? Наші чергові геймченджі мідлстрайки Хорнет? Вони і так американські, причому повністю, а не як наші на 99% з китайських комплектуючих.
У нас кожна домогосподарка збирає дрон на кухні, Рейнметал не дасть збрехати. Ті ж Хорнети, які американські, повністю з американських деталей, жодної не американської немає, усе як любить трамп, доставляє міст Америка на наші кухні. Нам що з алі експрес, що з сша крутити гайки на кухнях, як борщ зварити ) А кому крутити ще? Шмідт і Франт, і Хантер-СВО зайняті дуже. Оральні вислови кожен день про одне й те саме що ні фізиків, ні хіміків, ні кращих перемовних умов. Ось це - мізки якими пишаємося, таких ніде у світі немає, лише Хантера ми за 500€ експортували!!! Гроші щоб недоразвита Німеччина теж прислухатися до всеохоплючих знань сенсей-сво! А ще Палантір приїхав, лише тому що ми ж лише недоразвита аутсорс ІТ держава, то він соц.проект розгорнув. Глянув спеціально на карту де взагалі про механічний зір ніхера не знають, з яблунь вчора спустились, комп'ютера в житті не бачили, тому що у есересер ото були комп'ютери, не те що зараз, розвалили ми все...
ЛАД до чого тут про дітей (на імя барактар), я вам навів приклад того, що у 2020році один мій типу приятель( ватний одесит, який принципово не відповідає мені на пости українською), до піни у рта сперечався, що БПЛА не здатен уразити танк (бо танк це ого-го), а колона танків -це взагалі така сила(яку прикриває авіація, артилерія, і тд), на відео з ютубу-він казав, що це фейк
ви почали з того ,що неможливо , потім докопались до цифр (які для мене не принципіальні), до речі, не має бажання колупати джерела але одне посилання вам даю
так, Wiki пише інші цифри, але питання не в цифрах, а тому що можливо чи ні уразити танк з БПЛА у 2020р? ви мені починаєте писати, про ефективність тих застарілих БПЛА(Bayraktar TB2), а вже існує нова модель Bayraktar TB3 (швидкість 300, БЧ280кг, час польоту50+)