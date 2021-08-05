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Підозрюють в отриманні $90 тис.
хабара: суд відсторонив...

Підозрюють в отриманні $90 тис. хабара: суд відсторонив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:23

Підозрюють в отриманні $90 тис. хабара: суд відсторонив...

Пропонуємо до обговорення:
Суд відсторонив від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, підозрюваного в одержанні $90 тис. неправомірної вигоди.

Дивися повний текст Підозрюють в отриманні $90 тис. хабара: суд відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор.
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:23

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panzershreck1921
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Модератори: Ірина_, Модератор

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