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Нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 жов, 2021 14:54
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство розвитку громад і територій України розробило першу редакцію нових будівельних стандартів, які включають інклюзію, енергоефективність, впровадження параметричних вимог, планування і забудову територій.
Дивися повний текст Нові будівельні стандарти. За якими правилами тепер працюватимуть забудовники
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:54
Ще б ввели поняття дедлайну. А то будують 5 років і не червоніють навіть.
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