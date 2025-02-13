|
|
Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:10
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 28 жовтня, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон. Найскладнішою залишається ситуація у Шостці на Сумщині. Влада вже забезпечила 70% фінансування на імпорт газу та домовилася про допомогу з країнами ЄС.
Дивися повний текст Зеленський оголосив офіційний старт опалювального сезону
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100609
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:10
Президент оголошуе про початок опалювального сезону......це вже позор чи ще ні?
Кожен з нас комунальник)))
-
imikoabc
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 03.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор