А что тут интересного? Обычная сезонность. Разве что жаловаться, что слабовато растёт - едва к уровню декабря прошлого года вернулись. Хотя бы па55, ожидаемых ещё в феврале 2023, уже никто даже не мечтает.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 жов, 2025 23:42
Додано: Вів 28 жов, 2025 07:28
яка сезонність при ручному керуванні?
це НБУ вирішив рухнути курс. цікаво на скільки й внаслідок чого - чи то вирішив погратися в сезонність? чи то пендаль від МВФ допоміг?
Додано: Вів 28 жов, 2025 08:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Що там в нас аналітики говорять, з тим що швець розповідав, про запаси золота в китаю, скидування облігацій. Може курс стане не актуальним?
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:13
Какая есть сезонность. Год назад другое управление было что ли? Я так понимаю, что НБУ всё таки не зубами курс держит, а следует спросу. Но, вроде, и паники нет. Может и доберём ещё 5% к НГ, как давно пора, и то не факт. Потом опять на спад.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|