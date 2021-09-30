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«Банкомати крадуть гроші»:
клієнти ПриватБанку...

«Банкомати крадуть гроші»: клієнти ПриватБанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 21:41

Обратите внимание-какие банкоматы у Привата-одно старье.Конечно,они не будут нормально работать.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 22:13

  Scotch написав:Обратите внимание-какие банкоматы у Привата-одно старье.Конечно,они не будут нормально работать.

Это которые с сенсорным экраном и возможностью авторизоваться по NFC со смартфона? А у кого ж не старьё тогда? :shock: И чем оно от "старья" отличается?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:06

  ketrax70 написав:это пока вы сами не станете жертвой банкомата..тогда вы измените своё мнение))))

Вы сами сталкивались с этими банкоматами или просто злорадствуете?
BìnhAutoDat
 
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