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У НБУ повідомили, як зростання цін на газ у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 жов, 2021 20:56
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення цін на газ, яке відбувається сьогодні на глобальних ринках, на цьогорічних тарифах майже не позначиться, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств.
Дивися повний текст У НБУ повідомили, як зростання цін на газ у світі позначиться на платіжках українців
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R2
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Додано: Сер 13 жов, 2021 20:56
Смешно слушать такое враньё когда вещают что цена на газ не скажется на простых людях,любой товар где используется газ уже начал расти а это начиная от хлебобулочных изделий и заканчивая лекарствами,простой пример брал сдобную плетенку по 18,50грн а сегодня она уже 21грн а это 15% на ровном месте..Лучше бы молчали казались бы умнее...
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livs375
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Додано: Чет 14 жов, 2021 11:58
livs375, смешно, но в этой статье такого вранья нет. Тут есть только "на нынешних тарифах почти не скажется, учитывая действие годовых контрактов для домохозяйств". Т.е., кто зафиксировал цену на год, тот будет получать пока по старой цене. Тут не поспоришь. Кто не зафиксировал, считается незначительным меньшинством. Может оно и так. При чём тут булочки?
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moveton
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