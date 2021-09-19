Компанія Nokia представила недорогий смартфон з підтримкою мереж 5G – Nokia G300.
Дивися повний текст Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото).
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Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02
Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)
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Дивися повний текст Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото).
Додано: Сер 13 жов, 2021 21:02
бюджетний для України - це смартфон за 60-70 доларів.... не ганьбіть нашу надпотужну економіку )
Додано: Чет 14 жов, 2021 21:50
Re: Представлений бюджетний Nokia G300 5G за 200 дол. (фото)
Всі оці сучасні лопати на одне лице, нічого не змінюється багато років, раніше все було по іншому. Піду свою нокію 6600 пошукаю, полюбуюсь
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