Керівництво Укрзалізниці вивчає можливість будівництва нової залізничної гілки від станції Татарів до курорту Буковель в Івано-Франківській області.
Дивися повний текст Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27
Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю.
Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27
На фоне катастрофического положения на железной дороге подобные "инициативы"выглядят,как минимум глупо.
Додано: Чет 14 жов, 2021 14:27
Австрийцы в 1890-хх годах проложили все то что есть там сейчас (плюс мосты и тунели), и Вы думаете в век блокчейна, АI, крипты и суперкомпьютеров - целая страна на сможет положить рельсы на гравий 25 км?
Додано: Чет 14 жов, 2021 16:27
Re: Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю
1. Какое отношение имеют перечисленные вами сферы IT к финансовому положению Укрзализныци?
2. Если бы вы прочитали статью, то увидели бы вот это
и вот внезапно уже не "просто рельсы на гравий".
3. Все эти "изучения возможностей" тоже стоят денег и на них очень просто пилить средства.
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:13
Re: Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю
проложили б прямо на гору, как в южной америке где там
туристы бы катались, кто не экстремал
"катался на Буковеле"
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