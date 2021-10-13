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В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 жов, 2021 11:30
Пропонуємо до обговорення:
Державна виконавча служба (ДВС) спільно з Міністерством внутрішніх справ (МВС) розпочала використання цифрового методу примусу стягнень прямо на автодорогах, тобто безпосередньо на тих місцях, де буде зупинено транспортний засіб.
Дивися повний текст В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з комуналки, аліментів і штрафів
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:23
Подібне було вже давно, працювало через систему Рубіж.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:29
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cohan
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:44
Давно на часі, чому одні хитрож*?: живуть за рахунок інших
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espanol
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Додано: Чет 14 жов, 2021 14:59
Скоро из дому нельзя будет выходить из-за того что по комуналке есть долги.
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p_a_l
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:05
espanol написав:
Давно на часі, чому одні хитрож*?: живуть за рахунок інших
Некоторым действительно нечем платить, система вогнала в долги. Вспомните ипотеки и крах в 2008 году.
Многие не хотят платить алименты, потому что их бывшие тупо развели.
Есть - одноразовые насосала, а есть легла и родила. Если папик с кошельком, то можно жить не работая.
Ты думаешь как семью прокормить и на будущее детям что то оставить. А она думает как тебя на квартиры, машины, бабло разгрузить. И при этом ни дня не работая и по дому ничего не делая. Бедняжки.
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p_a_l
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Додано: Чет 14 жов, 2021 16:06
p_a_l написав:
Многие не хотят платить алименты, потому что их бывшие тупо развели.
1. Алименты платятся не бывшим, а РЕБЕНКУ.
2. "Видели глаза, что руки делают" .
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Grover
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Додано: Чет 14 жов, 2021 17:07
Grover написав: p_a_l написав:
Многие не хотят платить алименты, потому что их бывшие тупо развели.
1. Алименты платятся не бывшим, а РЕБЕНКУ.
задумка хорошая, но реализация хромает
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Додано: Чет 14 жов, 2021 17:28
p_a_l написав:
Некоторым действительно нечем платить, система вогнала в долги. Вспомните ипотеки и крах в 2008 году.
Из-за таких, не имевших нихера за душой, некоторых, люди платили честно (уже) заработанные конские деньги за недвигу. И если их слегка исполнитель на посту на корыто разгрузит, привыкшие жить честно будут только "за"
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summacut
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Додано: Чет 14 жов, 2021 17:36
Grover написав:
1. Алименты платятся не бывшим, а РЕБЕНКУ.
Верно. Особо мнительным можно заключать брачный договор, в котором четко прописывать кто, кому, когда и сколько.
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summacut
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