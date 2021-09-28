У Бельгії мають намір дозволити роботодавцям ввести чотириденний робочий тиждень для своїх співробітників.
Дивися повний текст Бельгія планує перейти на чотириденний робочий тиждень.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:59
Бельгія планує перейти на чотириденний робочий тиждень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бельгія планує перейти на чотириденний робочий тиждень.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 09:59
"полный рабочий день составляет от 38 до 40 часов в неделю" Чукча не читатель, чукча - писатель.
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