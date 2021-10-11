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ПриватБанк повідомив нові
правила переказів з картки на...

ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:31

ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на...

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Дивися повний текст ПриватБанк повідомив нові правила переказів з картки на картку (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:31

Решили убить банк перед приватизацией? Молодцы… mono и остальные открывают шампанское
4999499
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Не критично.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:22

  4999499 написав:Решили убить банк перед приватизацией? Молодцы… mono и остальные открывают шампанское

Имхо, замысел более широкий.
Кормовая база в государстве сокращается, "офшоры - это нормально"(с), - а кушать и жить прикорытным хочется как в жирные времена. И эти ограничения - первая робкая попытка отследить и перенаправить потоки в "легальное" русло (в надежде, что микро-торгаши побегут оформлять эквайринг и ФОП)
Для начала - пока просто ограничивают эти потоки.
А в перспективе пойдут и репрессивные меры - вплоть до "оподаткування" входящего манисенда по ставке 18+1,5%

Эти ограничения - не от того, что это "перегружает систему", или "это накладно" (тогда бы просто ввели доп. комис) - цель другая

Скажем так - это инициатива даже не Привата. Но Приват, как самый крупный, и государственный игрок в этой сфере, - распоряжается большинством этих потоков. Вот государство решило их "оседлать"
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