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Хліб може подорожчати на 10-25%
через зростання частки...

Хліб може подорожчати на 10-25% через зростання частки...
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:50

Хліб може подорожчати на 10-25% через зростання частки...

Пропонуємо до обговорення:
Семикратне зростання протягом року вартості природного газу і двократне подорожчання електрики збільшить частку енергоресурсів у собівартості хлібобулочних виробів втричі - з 5-7% до 15-20%.

Дивися повний текст Хліб може подорожчати на 10-25% через зростання частки енергоресурсів в його собівартості — голова профільної асоціації.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:50

Хлеб и так многие стали употреблять на порядки мельче, чем даже в "2000-х".
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