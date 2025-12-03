нізя мобілізувати, йому страшно.
Та і комусь треба з тилу управляти, всєлєнной. Не прівлєкая вніманія санітарів.
Додано: Нед 30 лис, 2025 11:07
Додано: Пон 01 гру, 2025 23:38
От і маємо що маємо. 43-річні військові не хочуть, силовики не хочуть, офіцери не хочуть, охоронці не хочуть, хто давав присягу, плюють на неї. Можуть тільки хворих людей хапати. А ви до мене пристали, бо самі всі теж не хочете. І ніхто й не змушує, змушують тільки хворих, яких хапають на вулицях. Так тримати! Напевно, на звал закордон розраховуєте, коли вся ця політика дасть плоди?
Тут один он випрацювався більше ніж в гарячому цеху, керуючи всесвітом на полігоні в мирний час.
Додано: Пон 01 гру, 2025 23:42
Ось і менти в черговий раз не хочуть, хочуть тільки людей чавити.
П'яний поліцейський на Полтавщині збив на смерть двох сестер-підлітків
Додано: Вів 02 гру, 2025 00:15
hxbbgaf
Ваш батько-навчений капітан та активіст майдауну встав у 2014 на захист територіальної цілісності ?
Та ви і самі могли. Щоб відсвічувати в тепляк достатньо 2-3 тижнів бзвп.
169 см офіцеру-павліку з фупа накажіть щоб не возбухав на заброньованих, нічого було через папу-професора на військову кафедру пертися, якщо 10 разів не здатен віджатися рахитичними ручонками
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:03
В 14-му йому вже за 60 було.
Тоді там брали тільки повністю придатних, бажано, ще й з досвідом служби, знайомі розповідали. Люди служать в армії мінімум рік, кафедра теж скільки років? А вам ботам диванним ахвіцерам 2 тижні достатньо, тільки для інших, на смерть когось відправити, аби не себе.
До чого тут кафедра, без неї, можливо, той павелв, взагалі, в окопі б опинився, маячню якусь несеш. Мене там на місяць забанили, фейк, кажуть, що полтавський ТЦКшник сказав, що добровільність майже зникла і люди не ідуть по повісткам, хоча він, практично, так і сказав. Аби до чогось причепитись, он польську ахвіцеру не банять, коли воно закликає до масових розстрілів.
А той павелв, дійсно, сидить в тилу на зйомній квартирі, ще й кляне всіх навкруги і теж закликає до розстрілу мільйонів людей. Цілу теорію розробив, що, якби не був мобілізований, заробляв би більше. Щоб він сказав, якби в окоп відправили..
Додано: Сер 03 гру, 2025 19:08
Народні депутати збільшили собі виплати втричі – до 200 тисяч гривень
Це гроші на роботу з виборцями? Коли виборами і не пахне..
