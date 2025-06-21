RSS
Рада ухвалила
бюджет на 2026 рік

Рада ухвалила бюджет на 2026 рік
Сер 03 гру, 2025 19:06

Рада ухвалила бюджет на 2026 рік

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада 3 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Законопроєкт отримав 257 голосів.

Дивися повний текст
⚡ Рада ухвалила бюджет на 2026 рік
