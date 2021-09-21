Експерти назвали справедливу ціну біткойна

Блокчейн - сила и технология будущего. Биткойн - типичная пирамида, использующая перспективную технологию для надувательства доверчивых масс.
Бумага -гениальное изобретение предков. Билеты МММ, напечатанные на бумаге - надувательство
Вот собственно вы и подтверждаете мои тезисы. Когда я задаю вопрос об экономической ценности, на которой базируется биток, всё что вы можете сказать, это:
-его количество ограничено;
-он базируется на прогрессивной технологии;
-многие уже заработали на этом;
-называете имена селебрити которые "уже в деле".
А теперь внимание. Поищите в интернете методички по которым в центрах подготовки учили агентов МММ.
Это именно те самые аргументы!
..мы инвестируем только в высокоприбыльные проекты..
..наши аналитики в режиме реального времени отслеживают динамики мировых финансовых рынков..
..Пугачёва и Киркоров, и говорят даже Сорос покупают билеты МММ..
..посмотрите вокруг, ваши соседи уже богатеют, пока вы думаете..
И ничего про собственно экономический базис самого финансового инструмента!