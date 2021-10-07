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Зростання ціни на газ збільшить попит на житло, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 жов, 2021 17:56
Пропонуємо до обговорення:
Зростання ціни на газ у короткостроковій перспективі збільшить попит на житло, що будується, і підвищить ціни на первинному ринку, вважає СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв.
Дивися повний текст Зростання ціни на газ збільшить попит на житло, що будується, - думка
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Додано: Нед 17 жов, 2021 17:56
скорее будет способствовать желание меньше платить за коммуналку за счет энергосберегающих технологий и автономки, а огранивать все это будет покупательская способность. Так что посмотрим
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ruslan42212
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Додано: Нед 17 жов, 2021 18:26
Разве что спрос на автономку.
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