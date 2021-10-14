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Зеленський: В Україні достатньо
газу за нормальними цінами

Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 09:22

Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для споживачів.

Дивися повний текст Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами.
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Мы не потребители, мы покупатели "реверсного" газа у монополиста в лице государства.
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