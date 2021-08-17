Латвія вводить локдаун з 21 жовтня до 15 листопада.
Дивися повний текст Латвія вводить локдаун.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 10:49
Латвія вводить локдаун
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Дивися повний текст Латвія вводить локдаун.
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