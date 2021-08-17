RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Латвія вводить локдаун

Латвія вводить локдаун
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:49

Латвія вводить локдаун

Пропонуємо до обговорення:
Латвія вводить локдаун з 21 жовтня до 15 листопада.

Дивися повний текст Латвія вводить локдаун.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95851
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 10:49

Интересные новости.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази 1, 2
R2 » П'ят 15 жов, 2021 11:38
12 1932
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 жов, 2021 08:47
hendrix
Експерти спрогнозували, як можливий локдаун вплине на...
R2 » Чет 16 вер, 2021 07:38
2 212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 09:18
_hunter
До 30-річчя Незалежності України НБУ вводить в обіг нові...
R2 » Вів 17 сер, 2021 18:06
1 164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 сер, 2021 18:07
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2371)
19.10.2021 11:50
UNIQA (354)
19.10.2021 11:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.