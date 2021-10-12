RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У КМДА назвали дату, коли
в Києві увімкнуть опалення

У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:16

У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення

Пропонуємо до обговорення:
Опалення в Києві включать у суботу, 23 жовтня.

Дивися повний текст У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95855
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:16

Каким боком это связано с максимальной температурой октября на данные дни
v4_atol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:45

смысл

v4_atol
Мне это отопление при плюсовой температуре на улице и приблизительно не нужно, кондером греться дешевле. Но дата выглядит логично, с учетом того, что 24-го будет +3 +9. Пока запустится, нагреется, воздух спустится....
КМДА, большое спасибо, что включаете поздно и сэкономили нам денег.
andrey_spec
 
Повідомлень: 161
З нами з: 23.06.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:30

andrey_spec
+3..+9 для кондеров не температура, я б и дальше не включал
sensei
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 03.01.11
Подякував: 51 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти назвали справедливу ціну біткойна 1, 2
R2 » Суб 16 жов, 2021 22:16
10 1171
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 жов, 2021 12:17
andriiosypov
Кияни можуть отримати опалення раніше: умова
R2 » Сер 13 жов, 2021 15:16
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 жов, 2021 15:16
LOKY
У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити...
R2 » Вів 12 жов, 2021 10:23
2 197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 16:41
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99513)
19.10.2021 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.