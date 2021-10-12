Опалення в Києві включать у суботу, 23 жовтня.
Дивися повний текст У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 11:16
У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення.
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:16
Каким боком это связано с максимальной температурой октября на данные дни
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:45
смысл
v4_atol
Мне это отопление при плюсовой температуре на улице и приблизительно не нужно, кондером греться дешевле. Но дата выглядит логично, с учетом того, что 24-го будет +3 +9. Пока запустится, нагреется, воздух спустится....
КМДА, большое спасибо, что включаете поздно и сэкономили нам денег.
Додано: Вів 19 жов, 2021 13:30
andrey_spec
+3..+9 для кондеров не температура, я б и дальше не включал
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