Креді Агріколь Банк

Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:03

  24589 написав:
  reef написав:Знову почали знімати 10 грн. якщо не зробиш карткою 3 покупки й на картці буде меньше 3000 грн.?

відколи це?? який пакет?

Пакет Лайт (відкрито ще у 2017 році). 4 липня на картку зараховано кошти, а 6 липня звернув увагу, що зникли 10 грн. У Додатку знайшов, що не виконано умови пакету. З ціми умовами банк увесь час грається туди-сюди.
reef
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:26

Чи є в банці пр-ма/карта ЄПідтримка, чи дають кред.лім, зокрема без документів (на яку карту, розмір КЛ зазвичай)?
Востаннє редагувалось Visky в Пон 07 лип, 2025 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 27.04.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 13:50

  reef написав:
  24589 написав:
  reef написав:Знову почали знімати 10 грн. якщо не зробиш карткою 3 покупки й на картці буде меньше 3000 грн.?

відколи це?? який пакет?

Пакет Лайт (відкрито ще у 2017 році). 4 липня на картку зараховано кошти, а 6 липня звернув увагу, що зникли 10 грн. У Додатку знайшов, що не виконано умови пакету. З ціми умовами банк увесь час грається туди-сюди.

а, в мене смарт, він безкоштовний
24589
 
Повідомлень: 255
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:55

  Visky написав:Чи є в банці пр-ма/карта ЄПідтримка, чи дають кред.лім, зокрема без документів (на яку карту, розмір КЛ зазвичай)?

Єпідтримки немає і не раджу ганяти через них великі гроші(раз на квартал фінмон збуджується стабільно)

Кредитка для зп клієнтів та тих хто бере кредит на авто.
KVV
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:11

  KVV написав:не раджу ганяти через них великі гроші
великі...
Не великі - це скільки? до 50Кгрн, до 100Кгрн ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5998
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1908 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 12:15

flysoulfly
не великі це до 100к/рік ...напевно

бо на відмітці 100к+ попросили пояснити джерела надходження коштів, а десь після 500к+ дали пару тижнів часу на поновлення анкети.
KVV
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 06:54

  KVV написав:flysoulfly
не великі це до 100к/рік ...напевно

бо на відмітці 100к+ попросили пояснити джерела надходження коштів, а десь після 500к+ дали пару тижнів часу на поновлення анкети.

Цеґі 100к+ за який період вони рахують? Місяць, квартал, рік, чи взагалі з прчатку користування банком? Як думаєте? І особисто вґВи за який період назбирали ті 100к+ та 500к+ ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 02.09.19
Подякував: 378 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 09:13

1finanсier
вбачається що рахують з початку кожного року бо я ці суми накрутив ще до травня, а в кінці минулого року мені теж увагу приділяли 8)
KVV
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:05

Re: Креді Агріколь Банк

Вигідний курс на купівлю іноземної валюти в мобільному застосунку СА+

https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... u-zas-1868

в чому вигода?
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
