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У КМДА назвали дату, коли
в Києві увімкнуть опалення

У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:16

У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення

Пропонуємо до обговорення:
Опалення в Києві включать у суботу, 23 жовтня.

Дивися повний текст У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:16

Каким боком это связано с максимальной температурой октября на данные дни
v4_atol
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:45

смысл

v4_atol
Мне это отопление при плюсовой температуре на улице и приблизительно не нужно, кондером греться дешевле. Но дата выглядит логично, с учетом того, что 24-го будет +3 +9. Пока запустится, нагреется, воздух спустится....
КМДА, большое спасибо, что включаете поздно и сэкономили нам денег.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:30

andrey_spec
+3..+9 для кондеров не температура, я б и дальше не включал
sensei
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:12

Да, обогревателем дешевле сейчас греться или конд.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:43

Святой Пантелеймон!
Сначала ждал среднесуточной меньше 8, хотя она уже вторую неделю такая.
Теперь перстом на дату указал.
Европейский подход!
Денег нет, но вы держитесь (с)
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 08:47

А в Харькове уже неделю кочегарят так, что все окна открыты и в трусах сижу)))
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 09:08

Re: У КМДА назвали дату, коли в Києві увімкнуть опалення

* Газ. ~1.11₴/кВт*год (~9кВт*год/м³; ~10₴/м³ сумарно).

* ЦО. ~1.55₴/кВт*год (від січня 2021 підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год. Але неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходили повністю до квартири від загальнобудинкового лічильника у підвалі...

* Електрика. ~1.68₴/кВт*год. А нічна -- 50% чи навіть і 40%... І так вона потрапить на перше місце. :)

Який сенс передчасно вмикати ЦО?
Якщо кожен міг би з мізерною переплатою робити як йому зручно...
Або навіть дешевше -- просто гріти воду в кухні.

Мені от гірше.
Газ в новобудові дадуть лише десь у грудні...
І, думаю, поки не пустять в новобуді на двозонність чи тризоність -- варто буде насолоджуватись електротеплом зранку й увечері. У пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00). Коли у тризонному тарифі коеф.=1,5. А в однозонному=1. Тоді ще й грітиме думка, що маю півторакратну "знижку". :) І, можливо, це таки заохотить обленерго дати змогу перейти на зонний облік. Хоча, мабуть, бажано аби побільше "однозонних" людей із сучасними багатозонними лічильниками вломило їм такого пікового навантаження. Аби розворушити від сонливості. Навіяної, вочевидь, надмірною близкістю до енергії й тепла...
Bobua
 
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