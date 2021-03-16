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Як зростали ціни на нерухомість:
регіони та Київ...

Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:53

Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналітиці "OLX Нерухомість".

Дивися повний текст Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ (інфографіка).
R2
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В Киеве с ценами совсем все плохо стало( в ла манше - https://nerukhomi.ua/n-klubnyij-dom-la-manche-kiev/ м.кв подорожал на почти 400$
Феодал
 
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Феодал 230 не є 400
Delta7
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