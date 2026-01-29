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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17976179771797817979
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 22:24

  Banderlog написав: а трамп шо? ))) подзвонив зеленському з пропозицією обміняти українські дрони на петріоти?

трамп грає у гольф.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 22:28

  Shaman написав:
  Banderlog написав:.............
А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.

.........
вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...
У нас таких мало?
Не буду указывать пальцем.
И мало таких, кого не вытянули? Просто потому, что не смогли.

й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.
А чего вдруг безкоштовно?
Ну, вероятно, для мобилизованных не будет таких единовременных выплат, а будут только зарплаты, как у нас. Но это не безкоштовно. Как и у нас.

й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.
У нас тоже проще пойти на Конча-Заспу, но не идут.
Почему вы ожидаете, что там будет иначе?

P.s. Где-то хорошо прилетело. Громко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:26

  stm написав:
  Banderlog написав: а трамп шо? ))) подзвонив зеленському з пропозицією обміняти українські дрони на петріоти?

трамп грає у гольф.
ну це як завжди, народ бідкається, влада розводить руками а трамп грає в гольф.
https://youtu.be/D0vD7IJbHK0?si=V5XjZn12X4ktYErX
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 23:50

del
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Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 00:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 00:01

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Дронами 2020 оно и было практически не реально.


проспал войну Азербайджана и Армении в 2020г?
Не следил за боевыми действиями в ходе той войны. Зачем бы мне это было нужно?

Байрактари турецькі знищили 146 армянських танків у 2020році

https://www.youtube.com/watch?v=Nlb9HNGChlI

During the 2020 Nagorno-Karabakh war, visually confirmed data by conflict monitors indicates that Armenia lost 255 tanks, of which 146 were destroyed and 103 were captured by Azerbaijani forces. Many of these were Soviet-era, Russian-manufactured T-72 variants.A breakdown of the verified Armenian tank losses recorded by open-source intelligence is as follows:

Destroyed: 146Damaged: Captured: 103

Many of the destroyed tanks were knocked out by Turkish-made Bayraktar TB2 drones and Israeli-made loitering munitions (kamikaze drones)


большинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе
Не знаю, где вы берёте данные.
Но вот что пишет укр Вики:
За оцінками оглядача Oryx, за час бойових дій з Bayraktar TB2 азербайджанським військовим вдалось вивести з ладу[47]:
119 одиниць бронетехніки (з них 90 — різні модифікації Т-72);
132 гармат або гаубиць;
61 одиницю реактивної артилерії (БМ-21 «Град»);
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2
Хорошие результаты, но заметно отличаются от ваших цифр.
При том, что аккуратно написано: "За оцінками".
При этом я не знаю состояние армянской армейской ПВО.
И, кстати, 6 Байрактаров были закуплены Украиной в 2018, а "На початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна мала близько 20-и «Байрактарів», готових виконувати бойові завдання", т.е бОльшая часть была закуплена уже при Зе.
Подготовка специалистов была начата на 3-месячных курсах только "У вересні 2019 року".
Хотя "Більшість аналітиків сумнівалися в їх успішному застосуванні, вважаючи, що апарати швидко зіб'ють російська ППО".
Однако "Проте практика показала навпаки високу ефективність і стійкість «Байрактарів», що пояснюється їхніми цілями: колони техніки, розташовані на відкритій місцевості".
Дроны 2020 были ещё не особо пригодны к массовому применению.
Их первоначальный успех объясняется новизной и необычностью/непривычностью для армий.
Хорошо помню эйфорию 2020 по поводу Байрактаров. Вплоть до того, что в их честь называли детей. И тогда, вроде, договаривались с Байрактаром о создании завода по их производству в Украине.
Но достаточно быстро они сошли со сцены и их перестали даже упоминать.
Вы не задумывались, почему?

И не надо такие длинные цитаты, не относящиеся к вопросу.
И не надо рассказывать о "непринципиальных неточностях". За такие "неточности", меня бы здесь с дерьмом смешали.

По ходу написания перекуривал на балконе. Имел "удовольствие" наблюдать несколько вспышек. Но далеко, звука не было слышно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 00:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 00:35

Ирина, на форуме "власть поменялась"?
Хамский пост viewtopic.php?p=5959545#p5959545 остался, а мой достаточно приличный ответ удалён.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 01:12

  prodigy написав:‼️У Полтаві заборонили російськомовний контент, включаючи український контент російською, — мовний омбудсмен

Російськомовний культурний продукт заборонили у транспорті, закладах громадського харчування, культури та інших громадських місцях.

Обмеження стосується книг, музики, фільмів, театральних постановок, концертів та культурно-освітніх заходів російською мовою.

https://www.rbc.ua/rus/news/lishe-knigi ... 15561.html

Шаман, вы что-то рассказывали, что я "нагнетаю"? :mrgreen:
Тим часом уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, коментуючи петицію ще на етапі збору підписів, нагадала, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці.

При цьому заборона такого розповсюдження, за її словами, буде порушувати Конституцію України.
https://www.rbc.ua/rus/news/literatura-rosiyskoyu-znikne-zovsim-ki-knizhki-1770915927.html
Т.е. наша Конституция "є викликом культурній безпеці"? :shock:
Во как интересно!
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