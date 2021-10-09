Електрокар Nissan Leaf третього покоління перетворять на кросовер. Чутки про це ширилися давно, а тепер інформацію офіційно підтвердив керівник європейського підрозділу Nissan Гійом Картьє.
Дивися повний текст Новий Nissan Leaf стане кросовером.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 17:17
Новий Nissan Leaf стане кросовером
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Дивися повний текст Новий Nissan Leaf стане кросовером.
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:17
вопрос не в этом, а в том, чтобы сделать охлаждение/подогрев батареи.
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