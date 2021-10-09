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Новий Nissan Leaf
стане кросовером

Новий Nissan Leaf стане кросовером
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:17

Новий Nissan Leaf стане кросовером

Пропонуємо до обговорення:
Електрокар Nissan Leaf третього покоління перетворять на кросовер. Чутки про це ширилися давно, а тепер інформацію офіційно підтвердив керівник європейського підрозділу Nissan Гійом Картьє.

Дивися повний текст Новий Nissan Leaf стане кросовером.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:17

вопрос не в этом, а в том, чтобы сделать охлаждение/подогрев батареи.
balta_laska
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Модератори: Ірина_, Модератор

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