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Realme представив
два нові смартфони

Realme представив два нові смартфони
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:21

Realme представив два нові смартфони

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Realme презентувала 19 жовтня два нові смартфони Realme GT Neo 2T та Realme Q3s.

Дивися повний текст Realme представив два нові смартфони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:21

батарею потужністю в 4 500 мегаампер за годину

Ого, так багато? :) Боюся запитати, що це взагалі таке :) Що таке потужність батареї та що таке ампери за годину :) Ну ладно, потужність батареї ще можна пояснити, припустимо, це максимальна потужність навантаження, яку вона потягне. Проте потужність у ватах вимірюється. Але ніколи в характеристиках батарей для телефонів немає такої інформації. А от з амперами за годину складніше. Їх взагалі немає куди прикласти. Ну тобто це швидкість зміни струму. Та ще й мега. Пан, що пише ці "статті", ви хоч уявляєте собі що таке 4500 мегаамперів? Тобто 4.5 гігаамперів. Ну от, наприклад, якщо взяти ядерний реактор потужністю 1 ГВт, що видає струм у мережу 220 вольтів, вийде струм 10^9 Вт/220 В = 4.5 мегаамперів. А у вас в 1000 разів більше, та ще й за годину, щоб це не означало. Тобто це тисяча ядерних реакторів, під'єднаних до мережі 200 вольтів. В Україні всього 14 реакторів (якщо два маленьких порахувати як один), а тут ціла тисяча. І все це у батареї телефона! Це фантастика, треба брати. Ладно, там батарея, звісно, на 3.6 вольтів, а не на 220, тобто потужність буде "всього" 4.5*10^9*3.6=16.2 ГВт, тобто грубо 16 реакторів, але однаково більше, ніж є в Україні.
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