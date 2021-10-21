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Ринок нерухомості України має
тенденцію до зростання -...

Ринок нерухомості України має тенденцію до зростання -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:20

Ринок нерухомості України має тенденцію до зростання -...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок нерухомості України знаходиться на стабільному рівні з тенденцією до зростання.

Дивися повний текст Ринок нерухомості України має тенденцію до зростання - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:20

Конечно имеет, а еще можно хорошо заработать покупая квартиры на старте https://nerukhomi.ua/n-zhk-river-dale-kiev/ ривердейл как пример, уверен 20% можно будет заработать
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Модератори: Ірина_, Модератор

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