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Нардеп назвав основні причини
стрімкого зростання цін на газ

Нардеп назвав основні причини стрімкого зростання цін на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 15:33

Нардеп назвав основні причини стрімкого зростання цін на газ

Пропонуємо до обговорення:
Серед причин стрімкого зростання цін на газ у Європі — температурні коливання, запуск "Північного потоку-2", неефективне планування та відновлення світової економіки після пандемії.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 17:09

Комментируют кому не лень.Все давно озвучено экспертами десятки раз.Для кого такие "новости"?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:18

  sena_2008atp написав:Комментируют кому не лень.Все давно озвучено экспертами десятки раз.Для кого такие "новости"?

А где были ваши эксперды до подорожания.Почему не предупредили, почему не сказали,что нужно делать. Таких экспердов, которые всегда знают что и как нужно было делать, у нас немеряно и частенько эти бездари занимают очень важные государственные должности.
qazzax
 
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О опять цензура. Дикий модератор порылся.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 09:07

  qazzax написав:А где были ваши эксперды до подорожания.

Те, кто реально это знал и предвидел - просто купили газ, который у них сейчас покупаете вы.
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