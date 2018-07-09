Finance.ua: Кредитные союзы: как они работают и в чем их...

Каждый третий четверг октября – Международный день кредитных союзов
«Люди всегда занимали центральное место в существовании кредитных союзов. Кредитные союзы – вневременное понятие, оно хорошо резонирует со всеми поколениями, особенно с молодежью, которая высоко ценит социально ответственные организации, где главное внимание уделяется человеку, а не прибыли», – говорил президент Всемирного совета кредитных союзов Брайан Бранч.
Дивися повний текст Кредитные союзы: как они работают и в чем их преимущества