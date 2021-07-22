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Перевіряйте, що ви підписуєте:
НКРЕКП про повірку...

Перевіряйте, що ви підписуєте: НКРЕКП про повірку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05

Перевіряйте, що ви підписуєте: НКРЕКП про повірку...

Пропонуємо до обговорення:
Як поводитися при повірці лічильника електроенергії.

Дивися повний текст Перевіряйте, що ви підписуєте: НКРЕКП про повірку лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05

Сейчас вновь устанавливаемые узлы учёта располагают на электроопорах возле домовладения.Вопрос о проникновении в жилище отпал сам собой.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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