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Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 жов, 2021 07:07
Пропонуємо до обговорення:
Модератори контенту в Facebook скаржаться на низькі зарплати.
Дивися повний текст Українські модератори Facebook є найбільш низькооплачуваними
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Додано: Пон 25 жов, 2021 16:47
Ну різниця невелика.
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