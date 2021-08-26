Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...

Додано: Пон 25 жов, 2021 17:46

не имеет полномочий

исключительно

Ответ: - никто.Первое, потому что, нет таких документов единого образца, утвержденных согласно украинского законодательства, которые обязаны иметь с собой пассажиры для передвижения по стране - как "ковидные"Второе, у Кабмина нет полномочий устанавливать штрафы за что либо - это прерогатива административного кодекса, который принимает Верховная Рада.Ссылка на статью админкодекса 44-3.относительнолюдей. - не катит, там нет ничего о том, что прививка от "ковид" обязательна и без нее запрещено передвигаться по Украине.Статья 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней. Профилактические прививкиПрофилактические прививки противи включаются в календарь прививок.Этоперечень обязательных прививок.Запрещать или ограничивать на основании отсутствия прививки передвижение граждан транспортом - Кабмин, а в мирное время это вообще запрещено Конституцией. Обязывать граждан за свой счет делать какие либо медицинские тесты и затем требовать от них их предъявить, для того, чтобы их куда либо допустили - тоже самое.А в обязанности перевозчика, в свою очередь, не входит проверка у пассажиров наличия или отсутствие медицинских справок и выяснений у здоровых людей, какие он делал прививки в своей жизни. Это конфиденциальная медицинская информация, защищенная законом. И уж тем более тем более противозаконно за отказ в предоставлении такой информации - полиции за это штрафовать, так как, согласно Закона о полиции, на основании которого они и осуществляют свои функции,причемв рамках его положений, таких полномочий им там не прописано.От этих профнепригодных что, уже даже первокурсники с юрфака сбежали, что они такое исполняют?Это ж сменится власть и даже догонять повода искать не придется, бери и сажай по 364.И никакой весны ждать не надо