Супер.
Хочу в Умань. :)
Там вже однозначно ясно, що газ (8+9=17₴ == 1.89₴/кВт*год) треба відрізати -- електрика (1.68₴/кВт*год) дешевша.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 22:36
Супер.
Хочу в Умань. :)
Там вже однозначно ясно, що газ (8+9=17₴ == 1.89₴/кВт*год) треба відрізати -- електрика (1.68₴/кВт*год) дешевша.
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:54
щось не розумію - при чому тут вартість газу по вартості його розподілу? витрати газорозподільчої компанії не зміняться від того що сам газ дорожчає. Чому вона повинна змінювати тариф на свої послуги
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:49
Re: Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:51
Re: Облгази пропонують збільшити тарифи на розподіл газу в 4
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:25
Джон
Та...
Мін. транспорт 315м³ оплатити доведеться, якщо газ.опалення.
А це 2835кВт*годин. І при середньому 670Вт/м² за добу вистачить для опалення на 180 діб для квартири на 23.5м²
Треба мати суттєво більшу площу, аби була вигідна можливіть не брати дорогий газ.
І тут "пролетарів" зі смартиками покарають...
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