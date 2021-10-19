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Пенсії переселенців: Ощадбанк
знову може продовжити дію...

Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:23

Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації у ТКГ.

Дивися повний текст Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію карток.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:23

А кому они вообще эти пенсии выплачивают, если оно не может на подконтрольную территорию приехать?
Может там того пенсионера в живых нет давно, а деньги сепарасты забирают?
Финансирование терроризма в чистом виде...
Эту позорную практику надо было еще лет 5 назад прекратить. Хочешь украинскую пенсию переезжай на подконтрольную территорию, ну или как минимум приезжай за деньгами лично раз в месяц!
panzershreck1921
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