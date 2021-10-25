Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації у ТКГ.
Дивися повний текст Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію карток.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:23
Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію карток.
Додано: Чет 28 жов, 2021 16:23
А кому они вообще эти пенсии выплачивают, если оно не может на подконтрольную территорию приехать?
Может там того пенсионера в живых нет давно, а деньги сепарасты забирают?
Финансирование терроризма в чистом виде...
Эту позорную практику надо было еще лет 5 назад прекратить. Хочешь украинскую пенсию переезжай на подконтрольную территорию, ну или как минимум приезжай за деньгами лично раз в месяц!
Додано: Чет 28 жов, 2021 20:46
panzershreck1921 А как я могу поехать в Украину? у меня дцп, если вы знаете что это за болезнь! 2000 км, думаете легко проехать? в я не виноват в том что границы перекрыты. А вы попробуйте посидеть в машине 24 часа а потом говорите.А ощадбанку спасибо!
Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:04
Речь не о пенсиях, а о личных деньгах пенсионера на карт-счете.
Оно примерно так и есть: два раза в год нужно приехать для "подтверждения".
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