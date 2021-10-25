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Пенсії переселенців: Ощадбанк
знову може продовжити дію...

Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:23

Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram української делегації у ТКГ.

Дивися повний текст Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію карток.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:23

А кому они вообще эти пенсии выплачивают, если оно не может на подконтрольную территорию приехать?
Может там того пенсионера в живых нет давно, а деньги сепарасты забирают?
Финансирование терроризма в чистом виде...
Эту позорную практику надо было еще лет 5 назад прекратить. Хочешь украинскую пенсию переезжай на подконтрольную территорию, ну или как минимум приезжай за деньгами лично раз в месяц!
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:46

panzershreck1921 А как я могу поехать в Украину? у меня дцп, если вы знаете что это за болезнь! 2000 км, думаете легко проехать? в я не виноват в том что границы перекрыты. А вы попробуйте посидеть в машине 24 часа а потом говорите.А ощадбанку спасибо!
almaz33bam
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:04

  panzershreck1921 написав:А кому они вообще эти пенсии выплачивают, если оно не может на подконтрольную территорию приехать?
Может там того пенсионера в живых нет давно, а деньги сепарасты забирают?
Финансирование терроризма в чистом виде...
Эту позорную практику надо было еще лет 5 назад прекратить. Хочешь украинскую пенсию переезжай на подконтрольную территорию, ну или как минимум приезжай за деньгами лично раз в месяц!

Речь не о пенсиях, а о личных деньгах пенсионера на карт-счете.

Оно примерно так и есть: два раза в год нужно приехать для "подтверждения".
_hunter
 
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