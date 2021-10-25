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З жовтня діють нові
тарифи на електрику

З жовтня діють нові тарифи на електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54

З жовтня діють нові тарифи на електрику

Пропонуємо до обговорення:
Про те, як платити за електроенергію менше.

Дивися повний текст З жовтня діють нові тарифи на електрику.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:54

Цифры показывают, что подняли стоимость электроэнергии тем, кто экономит.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:56

Re: З жовтня діють нові тарифи на електрику

До 250 квт включительно или нет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 06:40

  Investor_K написав:До 250 квт включительно или нет?

Ровно 250, практически не бывает, всегда набегает что то после запятой. Поэтому и уточнять нет смысла.
Joоke
 
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