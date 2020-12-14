Господар Вельзевула написав:
Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.
Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.
Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.
Вельзевулыч, рад видеть!
Вы как? рещились на Киев ?
Меня русско-фашистские захватчики временно выкурили из матери городов.
Кантуюсь в Ужгороде. Тут норм, оптимальный этно-культурный фон.
Застроили так что почти Прага. Но и цены стремятся. Пока в коммодитис и амер.фонда.