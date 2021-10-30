З жовтня діють нові тарифи на електрику

Додано: Нед 31 жов, 2021 23:58

А что здесь считают? Что-то сверх важное? За разницу между этими тарифами в 24 копейки х 250 кВатт = 60 грн стоит даже что-то писать, серьёзно? Это даже должно быть интересно? Кому и для кого?



Лучше подсчитайте сколько весь этот цирк в В.Раде с их семьями и длинными бизнес империями воруют наших налогов, которые сидят в итоге в офшорах (у президента как у любого предшественника это норма по принципу: все делают и мне можно тем более) и в виде дворцов и замков в Европе. В такой лицемерной утопии как эта несчастная коррумпированная страна, нужно 60 грн размазывать по тарелке?

Люди концы с концами от этих халуев уже сводят еле-еле, а вы все в игрушки играетесь.

Просто порой даже не могу понять взрослых дядек, которые на полном серьезе следствие амебного масштаба обсасывают по косточкам, а не причину этого следствия.